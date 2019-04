Netflix commande une deuxième saison pour "The Order"

Trois semaines après son lancement sur la plateforme de streaming, la série fantastique "The Order" est déjà assurée de revenir pour une deuxième saison. Le géant américain a commandé nouveaux dix épisodes qui se tourneront cet été au Canada pour une sortie prévue en 2020.

Le monde fantastique de "The Order" sera bien de retour. Netflix vient d'annoncer la commande d'une deuxième saison de la série mêlant drame et fantastique. Le géant américain a partagé cette information par une vidéo sur son compte Youtube.

Tout comme la première saison, dix épisodes composeront cette deuxième salve attendue en 2020 sur la plateforme. Le tournage de cette production canadienne sous le contrôle de la société Nomadic Pictures sera lancé cet été à Vancouver au Canada.

Les acteurs principaux Jake Manley ("Heroes : Reborn") et Sarah Grey ("Legends of Tomorrow") reprendront leur rôle respectif de Jack Morton et Alyssa Drake. Le reste du casting devrait être annoncé plus tard, ont précisé les médias américains.

Créée et écrite par Dennis Heaton, également producteur exécutif, et Shelley Eriksen, "The Order" suit l'histoire de Jack, un jeune étudiant qui intègre une société secrète pour venger la mort de sa mère. Il découvre alors un monde où la guerre entre loups-garous et sorciers fait rage. Plus Jack se plonge dans ce monde magique, plus il découvre de lourds secrets de famille.

Ce renouvellement arrive peu de temps après le lancement de la première saison, le 7 mars dernier.

Outre "The Order", Netflix continue de se plonger dans des univers surnaturels et horrifiques avec notamment la sortie prochaine de "Chambers" avec Uma Thurman, prévue pour le 26 avril prochain sur la plateforme.