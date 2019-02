Netflix commande une comédie produite par Jim Parsons

La star de "The Big Bang Theory" Jim Parsons est derrière la série "Special" inspirée des mémoires du scénariste de "Will & Grace", Ryan O'Connell. Elle sera diffusée en avril sur Netflix, révèle le Hollywood Reporter.

Jim Parsons va collaborer avec Netflix pour la première fois en tant que producteur. Le géant du streaming a acheté les droits de "Special", une comédie de huit épisodes écrite par Ryan O'Connell ("Will & Grace", "Awkward") qui adaptera son livre "I'm Special: And Other Lies We Tell Ourselves".

"Special" suivra le personnage représentant Ryan O'Connell, un homme gay souffrant d'une légère paralysie cérébrale. Il tente de reconstruire son identité après avoir survécu à un accident et vivre la vie qu'il veut.

A ses côtés, Jessica Hecht ("Friends", "Breaking Bad"), Punam Patel ("Adam Ruins Everything"), Marla Mindelle, Augustus Prew ("Pure Genius") et Patrick Fabian ("Better Call Saul") lui donneront la réplique.

La série sera lancée le 12 avril prochain sur Netflix.