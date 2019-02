Netflix commande officiellement une saison deux de "The Haunting of Hill House"

La série télévisée d'horreur lancée le 12 octobre 2018 sur la plateforme de streaming aura bien le droit à une suite. Un contrat a été signé avec le créateur de "The Haunting of Hill House", Mike Flanagan, et son partenaire Travor Macy, révèle le Hollywood Reporter.

Netflix n'a pas pour habitude de révéler l'audience de ses programmes. Mais la conclusion d'un accord avec le duo Macy / Flanagan dont c'était la première série, confirme que "The Haunting of Hill House" était un succès important pour le diffuseur. Les deux hommes se sont désormais engagés à produire et développer de nouvelles fictions exclusivement pour Netflix dont la saison deux de "The Haunting of Hill House".

Intitulée "The Haunting of Bly Manor", elle racontera une nouvelle histoire avec des personnages inédits. Elle sera l'adaptation télévisuelle d'un roman d'Henry James, "The Turn of the Screw" ("Le Tour d'écrou" en français), qui suit la vie d'une gouvernante engagée pour veiller sur les enfants d'un riche célibataire. Mais plusieurs fantomes hantent le manoir dans lequel vit la famille.

Mike Flanagan et Travor Macy sont actuellement en post-production pour le long-métrage "Docteur Sleep", inspiré du tome deux de "Shining" écrit et publié par Stephen King en 2013.