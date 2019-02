Netflix arrête les séries "Jessica Jones" et "Punisher"

Il n'y aura bientôt plus de fiction Marvel sur Netflix : la plateforme de streaming a annoncé dans un communiqué l'arrêt de ses deux dernières séries Marvel encore en ligne, "Jessica Jones" et "Punisher".

Le non renouvellement de ses deux séries fait suite à l'annulation de plusieurs autres, à savoir "Daredevil", "Iron Fist", "Luke Cage" et "The Defenders".

La troisième saison de "Jessica Jones", dont le tournage est terminé, sera néanmoins diffusée sur Netflix même si la date n'a pas encore été communiquée. Mais ce sera la dernière : la créatrice de la série Melissa Rosenberg a quitté l'aventure alors que la production de la saison trois n'est pas encore finie. Elle a signé un accord avec Warner Bros. TV.

Dans le même temps, "Punisher" ne sera pas prolongée pour une saison trois. La saison deux avait été mise en ligne le 18 janvier dernier.

"Nous sommes reconnaissants envers Marvel pour cette collaboration qui aura duré cinq ans, a réagi Netflix dans un communiqué. Nous tenons à remercier les fans qui ont suivi ces séries depuis le début".

Cette vague d'annulation intervient alors que Disney, qui a racheté tous les films Marvel, va lancer son service de streaming concurrent de Netflix. Disney+ sera disponible fin 2019.