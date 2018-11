Netflix annule "Daredevil" après trois saisons

Il n'y aura pas de saison quatre pour "Daredevil". Alors que la saison trois est en ligne sur Netflix depuis le 19 octobre dernier, le géant du streaming a annoncé sa décision ce jeudi dans un communiqué.

"Daredevil ne reviendra pas pour une quatrième saison sur Netflix, a indiqué par écrit l'entreprise ce jeudi. Nous sommes très fiers de cette dernière saison et même si ce choix est douloureux pour les fans, nous pensons que cette fiction doit se terminer alors qu'elle est encore à son apogée. [...] Même si cette série se termine, tous les épisodes resteront disponibles sur la plateforme pour les années à venir et le personnage de Daredevil sera présent dans de futurs projets pour Marvel".

Lancée en 2015, "Daredevil" était la première série Marvel à être diffusée sur la plateforme. Le drame était incarné par Charlie Cox qui interprétait l'avocat Matt Murdock qui devient super-héros à la nuit tombée.

"Daredevil" est la troisième série Marvel déprogrammée par Netflix après "Iron Fist" et "Luke Cage". Seules deux restent encore en développement à savoir "Jessica Jones" et "The Punisher", le spin-off de "Daredevil".

Ces décisions interviennent alors que Disney, le propriétaire des films Marvel, va lancer sa propre plateforme pour concurrencer Netflix, Disney+. Ce service contiendra des séries centrées sur des personnages Marvel, comme Loki avec Tom Hiddleston.