Netflix annonce six nouveaux programmes pour enfants

Si les séries dramatiques et comiques ne manquent pas sur la plateforme Netflix, le géant américain compte bien mettre l'accent sur les contenus destinés aux familles et aux enfants. En annonçant six nouveaux programmes supplémentaires dédiés à ce public, le site de streaming compte se positionner comme une sérieuse alternative à la prochaine plateforme de Disney, qui devrait voir le jour courant 2019.

Pas question de laisser le marché des contenus pour enfants à Disney. L'entreprise de Mickey devrait sortir sa propre plateforme avant la fin de l'année 2019 et emporter avec elle de nombreux films disponibles sur Netflix. Pour préparer cette éventualité, le géant américain du streaming vient d'annoncer dans un communiqué six nouveaux programmes d'animation destinés à un public familial.

Les enfants : un nouveau public à conquérir

La mini-série animée "Maya and the Three", attendue pour 2021, racontera l'histoire d'une princesse guerrière à la recherche de trois combattants de légende afin de sauver le monde des hommes et des dieux.

Le long-métrage "My Father's Dragon" attendu pour 2021, suivra un jeune fugueur, Elmer Elevator, à la recherche d'un dragon prisonnier sur Wild Island et qui devra affronter de nombreux obstacles.

La série animée "GO ! GO ! Cory Carson" attendue pour 2019, ira sur les traces de la petite voiture Cory Carson, des routes sinueuses de l'enfance à celles de Bumperton Hills.

La série animée "Kid Cosmic", pour 2020, suivra la vie fabuleuse d'un jeune garçon qui, après avoir souhaité devenir un super-héros, découvre des pierres magiques. Avec ses nouveaux pouvoirs, viennent de nouvelles responsabilités qui ne sont pas toujours très drôles.

Dans la série animée "Trash Truck" disponible en 2020, Hank est un petit garçon de 6 ans qui vit à la campagne et a pour ami un énorme camion-poubelle qui le suit dans toutes ses aventures.

Le long-métrage "The Willoughbys" racontera en images de synthèse l'histoire de quatre enfants abandonnés par des parents égoïstes. Face au monde moderne, les enfants devront s'adapter malgré leurs valeurs d'un autre temps. Maya Rudolph, Jane Krakowski et Ricky Gervais prêteront notamment leur voix à ce programme attendu en 2020.

"Nous savons que chaque famille est différente. Nous mettons toute notre confiance dans le talent des créateurs pour que nous puissions proposer des histoires uniques et variées qui trouveront un écho au sein de chacune des familles qui aiment regarder Netflix", explique Melissa Cobb, vice-présidente des programmes jeunesse et famille chez Netflix via le communiqué. "Avec ces nouveaux films et séries d'animation Netflix originaux, nous voulons offrir plus de moments de rire, d'émerveillement et de partage aux familles du monde entier en les plongeant dans des histoires extraordinaires".

Ces six nouveaux programmes rejoignent au catalogue d'animation "Jacob and the sea beast" (2022), "Klaus" (2019), "Bheem Bam Boum" (2019), "La magie de Motown" (2018), "Over the Moon" (2020), "Pinocchio" (2021), "Wendell & Wild (2021). D'après le communiqué, 60% des utilisateurs de Netflix dans le monde regardent chaque mois des contenus familiaux.