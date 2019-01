Netflix adapte le roman d'Harlan Coben "Intimidation"

Le géant du streaming s'intéresse au roman "Intimidation" d'Harlan Coben pour le transformer en série télévisée. "The Stranger", nom de l'oeuvre en version originale, a déjà trouvé son héros en la personne de l'acteur britannique Richard Armitage ("Le Hobbit").

Paru en 2015 aux Etats-Unis, "Intimidation" ("The Stranger") raconte l'histoire d'Adam Price qui mène une belle vie avec sa femme Corinne et ses deux fils. Une vie parfaite dont l'image se fissure après qu'un inconnu vienne lui révéler un terrible secret à propos de sa femme. Après l'avoir confrontée, Corinne disparaît laissant son mari avec encore plus de questions sans réponses. Adam entreprend de retrouver sa femme mais réalise que ses choix pourraient entraîner de terribles conséquences.

"The Stranger" se composera de huit épisodes, produits par la société Red Production Company, déjà derrière la série d'Harlan Coben "Safe" en 2018. Le tournage devrait débuter en mars prochain avec Richard Armitage dans le rôle principal, celui d'Adam. Harlan Coben sera l'un des producteurs exécutifs de la série. "'The Stranger' était l'un de mes romans les plus difficiles et sans aucun doute le plus surprenant. Quand je l'ai écrit, je n'aurais jamais imaginé faire partie d'une équipe de rêve avec des talents extraordinaires pour l'adapter. J'ai hâte de retrouver Danny, Nicola et Netflix sur ce projet remarquable", a déclaré Harlan Coben.

"Je pouvais à peine contenir mon excitation à la lecture de 'The Stranger' d'Harlan Coben, un thriller au gros coeur à s'en ronger les ongles et une pointe de critique sociale pour plus de mordant. Je suis ravie de retourner travailler avec Nicola Schindler et la brillante équipe qu'elle a réunie", a ajouté Richard Armitage.

Netflix propose déjà "Safe", la dernière série d'Harlan Coben avec Michael C. Hall et Audrey Fleurot, sur sa plateforme.