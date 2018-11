Neflix commande une nouvelle série policière, "Criminal"

Le géant du streaming vidéo vient d'annoncer sa prochaine production européenne, "Criminal". Cette série policière comportera douze épisodes qui se dérouleront dans quatre pays différents, la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'histoire se déroulera dans une salle d'interrogatoire et s'intéressera à la relation entre l'officier de police et le suspect.

"Criminal" tiendra son originalité dans le fait que chaque épisode sera unique et suivra son propre face-à-face. Trois épisodes seront dédiés à chaque pays, qui seront également produits, écrits et réalisés par des cinéastes locaux dans leur langue natale. Le tournage aura lieu quant à lui dans les studios européens de Netflix, également appelés "Ciudad de la Tele" ("La ville de la télévision") à Madrid.

Le scénariste de la série "Killing Eve", George Kay, a co-créé cette série avec Jim Field Smith et seront tous deux showrunners, producteurs et scénaristes de la version anglaise. Le réalisateur de la série "Engrenages", Frédéric Mermoud, s'occupera des épisodes français avec Antonin Martin-Hilbert ("Le Bureau des Légendes") et Mathieu Missoffe.

Chaque histoire, différentes les unes des autres, se déroulera dans une salle d'interrogatoire et se concentrera sur la relation entre l'officier de police et le suspect en question.