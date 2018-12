NBC renouvèle "The Good Place" pour une saison quatre

Alors que le dixième épisode de la saison trois sera diffusé ce jeudi 6 décembre aux États-Unis, la chaîne a annoncé que la comédie serait de retour pour la saison 2019-2020 sur son antenne. "Bravo à Mike Schur [le créateur de la série] et aux équipes pour avoir réussi à créer une série réfléchie, incroyable et très drôle, qui ne ressemble à aucun autre programme télévisé, ont réagi dans un communiqué Tracey Pakosta et Lisa Katz, co-présidentes des contenus chez NBC Entertainment. On a déjà hâte de connaître la suite".

Lancée en septembre 2016, "The Good Place" raconte l'histoire d'Eleanor Shellstrop, incarnée par Kristen Bell. Après sa mort, elle se réveille au Bon Endroit, un paradis sélectif pour ceux qui ont mené une vie vertueuse ici-bas. Mais très vite, Eleanor se rend compte qu'elle n'y est pas à sa place et décide de faire des efforts pour mériter cette éternité. En chemin, elle rencontrera d'autres âmes incarnées par William Jackson Harper, Jameela Jamil et Manny Jacinto ainsi que Ted Danson, l'architecte du Bon Endroit.

La saison trois se concentre sur le retour sur la Terre de quatre personnages principaux. Côté audience, les neuf premiers épisodes ont rassemblé 4,6 millions de téléspectateurs, soit une chute de 16% par rapport à l'année précédente.

"The Good Place" est la deuxième série de NBC à intégrer la grille de la chaîne pour la saison prochaine après "Will & Grace".