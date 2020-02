NBC commande une saison huit de "Blacklist"

Tandis que la septième saison est en cours de diffusion aux États-Unis (elle reprendra le 20 mars prochain), NBC a renouvelé "Blacklist" pour un huitième chapitre. Lancée en 2013 et produite par Sony et Universal TV, "Blacklist" n’est pas encore prête à faire ses adieux. Le casting original, dont ses deux leaders James Spader et Megan Boone, seront tous de retour pour une saison huit diffusée sur NBC entre 2020 et 2021.

L’annonce a été faite alors que toute l’équipe fêtait ce jeudi le 150e épisode de la série, en cours de tournage à New York. "Félicitations à notre distribution incroyable, nos producteurs et techniciens qui nous permettent d’atteindre l’excellence semaine après semaine, ont réagi Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes des programmes chez NBC. Nous avons hâte de suivre la suite des aventures de Red et Liz au cours de la saison huit".

Pour rappel, "Blacklist" raconte l’histoire d’un ancien officier de l’US Navy, Red Reddington (James Spader), devenu un dangereux criminel. Il décide de travailler avec le NBI et notamment la jeune profileuse Liz Keen (Megan Boone), en échange d’une immunité de peines de prison. Dans les pays francophones, les téléspectateurs peuvent actuellement suivre la saison six de "Blacklist", chaque mercredi à 23h40 sur TF1.