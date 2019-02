Nathan Lane ("Modern Family") rejoint le revival de "Penny Dreadful" avec Natalie Dormer

Acteur de séries comiques comme "Modern Family" ou dramatiques avec "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story", Nathan Lane sera de retour dans "Penny Dreadful : City of Angels", le spin-off de la série avec Eva Green sur Showtime. L'acteur américain donnera la réplique à Natalie Dormer de "Game of Thrones", récemment annoncée dans la nouvelle série encore en développement.

Trois ans après l'arrêt de la série, "Penny Dreadful" revient à la télévision américaine sous la forme d'un spin-off toujours diffusé sur Showtime. Après l'annonce, il y a quelques jours, de l'arrivée de Natalie Dormer au casting de la nouvelle série, c'est au tour d'un autre acteur de télévision d'intégrer la distribution. Nathan Lane, que l'on a pu voir dans la série comique "Modern Family" dans la peau de Pepper Saltzman ou encore dans "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story", a rejoint le projet.

L'acteur américain y incarnera le rôle de Lewis Michener, un vétéran de la police de Los Angeles aussi bien sage qu'implacable dans la poursuite de ses objectifs. Il deviendra l'équipier et le mentor du jeune détective Tiago Vega, interprété par Daniel Zovatto ("Lady Bird"). Nathan Lane donnera la réplique à Natalie Dormer qui jouera le rôle de Magda, un démon qui peut prendre l'apparence de la personne de son choix et se transformer à sa guise. Magda est une ennemie dangereuse et une alliée inestimable.

"Penny Dreadful : City of Angels" se déroulera en 1938 à Los Angeles avec de nouveaux personnages et une nouvelle intrigue. Elle emmènera les spectateurs au coeur d'un meurtre macabre qui choquera la ville entière et suivra le détective Tiago Vega à travers une histoire épique, reflet de l'histoire de Los Angeles depuis ses traditions mexicano-américaines aux dangereuses affaires d'espionnage du Troisième Reich. Tiago et sa famille devront se battre contre des forces puissantes qui menacent de les détruire.

John Logan, le créateur de la série "Penny Dreadful", sera producteur exécutif de la série à travers sa société de production Desert Wolf Productions, aux côtés de Sam Mendes et Pippa Harris de Neal Street Productions. Réalisateur sur la série originale, Paco Cabezas signera plusieurs épisodes du spin-off alors que le tournage sera lancé plus tard dans l'année. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été annoncée par Showtime.