"Narcos : Mexico" : les première images de la nouvelle saison

La série addictive de Netflix revient en 2018. Adieu la Colombie et bonjour le Mexique. La série "Narcos" dépasse les frontières et débarque sur le sol mexicain. La quatrième saison se déroulera dans les années 1980 alors que le trafic de drogue au Mexique n'était encore qu'une entreprise désorganisée et composée de petits dealers indépendants. Baptisée "Narcos : Mexico", la série reviendra aux origines de l'actuelle guerre contre la drogue en retraçant la montée en puissance du cartel de Guadalajara.

L'histoire se concentrera plus précisément sur Félix Gallardo, leader du cartel mexicain, qui organise le trafic de drogue de manière à construire un véritable empire. Sur son chemin, le baron de la drogue rencontre Enrique "Kiki" Camarena, un agent de la DEA qui a quitté la Californie avec sa femme et son fils pour intégrer son nouveau poste à Guadalajara. Plongé au coeur de ce nouveau trafic, l'agent fédéral va vite se rendre compte de la dangerosité de sa mission. En enquêtant sur Félix Gallardo, Kiki Camarena va de plus en plus s'enfoncer dans une série d'événements tragiques qui changera sa vie et le monde de la drogue à jamais.

Les créateurs de la série, Carlo Bernard et Doug Miro seront de retour en tant que producteurs exécutifs aux cotés de José Padilha tandis qu'Eric Newman en sera le showrunner. Michael Peña incarnera l'agent de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena et donnera la réplique à Diego Luna dans la peau de Miguel Ángel Félix Gallardo, père fondateur du trafic de drogue mexicain.

La nouvelle saison de "Narcos", rebaptisée "Narcos : Mexico", sera composée de dix épisodes et devrait arriver sur le site du streaming américain avant la fin de l'année.

Les trois premières saisons de la série lancée sur Netflix ont connu un immense succès en revenant sur l'histoire des cartels de Medellín et de Cali, menée par le baron de la drogue Pablo Escobar, incarné par Wagner Moura.