"Narcos" : le casting de la saison 4 se précise

Alors que la nouvelle saison de "Narcos" est très attendue sur Netflix, le producteur exécutif Eric Newman a dévoilé son casting. Déjà annoncés à la tête de la nouvelle salve, Diego Luna et Michael Pena seront rejoints par Tenoch Huerta ("Spectre"), Joaquin Cosio ("Quantum of Solace"), Jose Maria Yazpik ("Narcos"), Teresa Ruiz ("The Last Ship") et Alyssa Diaz ("Red Dawn").

La quatrième saison de "Narcos", tournée au Mexique, sera sûrement diffusée sur la plateforme du géant du streaming américain à l'automne, comme l'ont été les précédentes saisons.

Plusieurs réalisateurs renommés passeront derrière la caméra pour la suite de "Narcos". On retrouvera Amat Escalante, le réalisateur mexicain qui a remporté le prix de la mise en scène pour "Heli" au 66e Festival de Cannes, et Andi Baiz, le réalisateur colombien qui a déjà mis en scène quelques épisodes de la saison 3 de "Narcos".

La production de la quatrième saison de "Narcos" avait connu un début plus que difficile avec la mort de Carlos Muñoz Portal, un assistant de production tué par balles alors qu'il effectuait des repérages pour le tournage au Mexique en septembre 2017.

Les trois premières saisons de "Narcos" ont rencontré un vif succès sur Netflix avec Pedro Pascal, Wagner Moura et Boyd Holbrook dans les personnages principaux.

"Narcos" revenait sur l'histoire des cartels de Medellín et de Cali, menée par le baron de la drogue Pablo Escobar.

La bande-annonce de la saison 3 de "Narcos" :