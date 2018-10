Naomi Watts au casting du préquel de "Game Of Thrones"

L'actrice australienne rejoint la famille "Game of Thrones" puisqu'elle incarnera un personnage important de la série dans l'épisode pilote que prépare la chaine HBO d'après les informations du site Variety.

Pour l'instant, aucune information n'a filtré quant au personnage dévolu à Naomi Watts qui sera "important, "charismatique et cachant un lourd secret" d'après Jane Goldman, créatrice de la nouvelle trame. Dans le même temps, la comédienne qu'on a pu voir dans "Twin Peaks", "Mulholland Drive", "King Kong" ou encore "Birdman" sera à l'affiche de la nouvelle série Showtime de Roger Ailes.

Le préquel de "Game of Thrones" prendra place plus de 1 000 ans avant l'action de la série originelle. Le projet contera l'âge d'or des héros et leur chemin vers des heures plus sombres. Peut-être sera-t-il question de l'origine des "white walkers" et des mystères autour des grandes famillles que nous connaissons...

Jane Goldman a créé le nouveau projet en compagnie de George R.R. Martin dont la série de livres "A song of ice and Fire" a servi de base à la série "Game of Thrones" (le nom du premier livre). Martin et Goldman ont écrit la nouvelle histoire et cette dernière dirigera la série.

Ce préquel est le premier des cinq projets "Game of Thrones" prévu par HBO mais aucun n'a encore fait fuiter d'informations sur sa véritable nature. Une seule chose est sûre d'après George R.R. Martin, tous ces projets seront des préquels et non des spinoff et aucun personnage de la série aînée ne sera impliqué.