"Modern Family" vers une 11e saison ?

"Modern Family" n'est pas prêt pour son clap de fin. Alors que "The Big Bang Theory" pourrait bien rempiler pour une treizième saison, voilà que des discussions quant à une possible onzième saison ont lieu pour la série comique de ABC.

Cette annonce arrive comme une surprise puisque Steve Levitan, le co-créateur de la série, avait déclaré l'an dernier : "Notre but initial était de rester à l'antenne. Mais après tout ce temps, nous avons désormais le contrôle de notre destin et 10 semble être un bon chiffre rond".

Un retournement de situation précipité par le rachat de la 20th Century Fox, qui produit la série, par Disney. "Nous sommes très ouverts à cette perspective, a précisé le co-créateur Christopher Lloyd. Nous l'avons dit à ABC. Je pense que c'est compliqué mais les discussions sont en cours." Une complexité liée notamment aux contrats des acteurs qui, arrivant à terme, devront être renégociés.

La perspective d'une onzième saison est une aubaine pour les scénariste qui pourraient donner libre court à d'autres intrigues : "Nous avons réalisé qu'il nous reste encore d'autres terrains à explorer avec ces personnages, qu'il y a encore plus de choses à découvrir dans cette série", a confié Christopher Lloyd.

Les discussions devront alors vite se conclure pour pouvoir finir la saison 10 en fonction de la décision des studios. "Nous devons le savoir au plus vite parce que s'il s'agit de la dernière saison, nous devons agir en conséquence et célébrer la série et les gens qui ont été présents pendant ces dix années", a déclaré Christopher Lloyd.

Pour le moment, la dixième saison de la série comique de ABC promet des rebondissements : "Il y aura de grands changements dans les relations, de vie et de mort, l'une des familles va devoir faire face à la mort pour la première fois, ce qui est très important pour nous. Les enfants Dunphy subiront également des changements. On réserve une grande farce pour notre épisode de Noël tandis que Phil Dunphy va lutter contre l'idée qu'il était un espion russe lorsqu'il était au lycée, malgré lui.", a révélé le co-créateur.

Pour le moment, la date de diffusion de la saison 10 n'a pas encore été dévoilée.