Mister Bean et Rowan Atkinson, c'est fini !

Rowan Atkinson, interprète du très célèbre Mister Bean, a annoncé qu’il n’endosserait plus le rôle mythique qui l’a fait connaître du public.

Il l’a affirmé au tabloïd britannique The Sun hier. L’acteur se dit fatigué d’interpréter le personnage maladroit, qu’il joue depuis 30 ans déjà. Apparus à la TV britannique en 1990, Mr Bean, son costar ringard et sa cravate rouge ont été à l’affiche de deux films, d’une série animée, de nombreux sketches, interventions médiatiques, publicités, et même lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Londres en 2012 (pour laquelle il avait tout de même revêtu son plus beau smoking).