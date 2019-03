Miranda Richardson jouera dans le prequel de "Game of Thrones"

Alors que la huitième et ultime saison de la série sera diffusée aux Etats-Unis le 14 avril prochain à 21 heures, le prequel de "Game of Thrones" se prépare. Miranda Richardson, que l'on a pu voir dans "The Crying Game", "Sleepy Hollow" ou encore "Harry Potter et la Coupe de feu", fera partie de la distribution du pilote écrit par Jane Goldman et le créateur de la franchise littéraire originale, George R.R. Martin.

Le drame, réalisé par SJ Clarkson, bientôt aux commandes de "Star Trek 4", se situera mille ans avant les évènements qui se déroulent dans la série "Game of Thrones". Il retracera la chute du monde.

Le personnage qu'interprétera Miranda Richardson est gardé secret. Elle donnera la réplique à Naomi Watts, qui incarnera une charismatique femme du monde cachant un lourd secret, et Josh Whitehouse. Seront également présents Naomi Ackie, future star de l'épisode IX de "Star Wars", Denise Gough ("Guerrilla"), Jamie Campbell Bower ("Sweeney Todd", "Twilight"), Sheila Atim ("Harlots"), Ivanno Jeremiah ("Black Mirror", "Humans"), Georgie Henley ("Le Monde de Narnia"), Alex Sharp ("To the Bone") et Toby Regbo ("Les Animaux Fantastiques 2 - Les crimes de Grindelwald").

Ce spin-off est le premier parmi plusieurs séries potentielles se passant sur le continent de Westeros, a allé au-delà de la phase du script. HBO n'a pas encore annoncé sa date de diffusion.

La série Game of Thrones revient sur les écrans le 14 avril.