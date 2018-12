"Miracle Workers" avec Steve Buscemi et Daniel Radcliffe arrive en février sur Terre

La comédie qui évoquera Dieu, les anges et le Paradis, avec un humour totalement décalé, sera diffusée à partir du 12 février sur la chaîne américaine TBS. Steve Buscemi et Daniel Radcliffe se donneront la réplique au cours d'une première saison composée de sept épisodes.

Et si le Paradis devenait un véritable enfer ? C'est ce qui arrive à Craig, un ange sous-payé chargé de recueillir toutes les prières réalisées par les humains. Alors que son travail lui tient à cœur, il est perturbé par Dieu, qui gère cet endroit comme une entreprise. Lorsque ce dernier évoque la destruction de la Terre, l'ange doit alors accomplir son plus grand miracle pour l'en empêcher.

Cette série en sept épisodes sera incarnée par Steve Buscemi, dans le rôle de Dieu, et Daniel Radcliffe dans celui de Craig, un ange totalement débordé qui doit faire face aux excentricités de son patron.

"Miracle Workers" s'inspire du roman "What in God's Name" de Simon Rich, scénariste et humoriste connu aux Etats-Unis pour son travail sur l'émission culte "Saturday Night Live". Le trentenaire à la mode s'occupera lui-même de cette adaptation, comme il l'a fait précédemment avec son ouvrage "The Last Girlfriend on Earth", devenu au petit écran la série "Man Seeking Woman", diffusée de 2015 à 2017 sur FXX.

La série débutera le 12 février aux Etats-Unis sur TBS, chaîne qui diffuse "American Dad".