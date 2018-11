Michael Sheen engagé pour la saison trois de "The Good Fight"

La série s'offre un grand nom du cinéma pour sa saison à venir : Michael Sheen, le héros de "Masters of Sex", vu aussi dans "The Queen" et "Blood Diamond", sera à l'affiche d'une nouvelle fiction télévisée trois ans après "The Spoils Before Dying".

Alors que la saison deux est disponible depuis le 4 mars 2018 sur CBS All Access (il faut passer par Amazon Video pour la voir en France), le chapitre suivant est en pleine préparation. Ce drame juridique, suite et spin-off de la série "The Good Wife", ajoute Michael Sheen à sa distribution. Selon Variety, le comédien jouera le rôle de Roland Blum, un nouvel avocat brillant, charismatique et machiavélique. Michael Sheen va donc enchaîner, lui qui vient juste de finir de tourner une mini-série pour Amazon, "Good Omens".

"The Good Fight" a été encensée par la critique depuis son lancement en 2017. A l'image de "The Good Wife", la fiction suit de près l'actualité, et en particulier les conséquences de la présidence de Donald Trump.

La troisième saison sera disponible début 2019. Elle verra le retour des acteurs principaux qui ont fait le succès de la série à savoir Christine Baranski, Cush Jumbo, Rose Leslie, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi et Delroy Lindo.