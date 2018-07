Michael K. Williams, Vera Farmiga et John Leguizamo dans la prochaine série d'Ava DuVernay

Pour son prochain projet, la série "Central Park Five", Ava DuVernay a fait appel à Michael K. Williams ("The Wire"), Vera Farmiga ("Bates Motel") et John Leguizamo ("Bloodline"). Écrit et réalisé par la cinéaste, le drame comportera quatre épisodes.

L'intrigue reviendra sur l'histoire vraie de cinq adolescents accusés à tort de viol sur une joggeuse en avril 1989. La série suivra ces garçons tout droit venus du quartier sensible de Harlem à New-York. Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana et Korey Wise représentaient à l'époque les coupables idéaux aux yeux de la police et de la justice. Bien des années plus tard, une fois que le véritable coupable se soit mis à table, ils lancèrent une action en justice contre la ville de New York qui déboucha en 2014 sur une compensation. Ils touchèrent chacun un million de dollars pour chaque année passée injustement derrière les barreaux.

Michael K. Williams jouera Bobby McCray, le père dévoué d'Antron McCray, l'un des adolescents accusés à tort. Vera Farmiga incarnera Elizabeth Lederer, la procureur en charge de l'affaire, tandis que John Leguizamo jouera le père de Raymond Santana Jr, l'un des autres adolescents.

Prévue pour une diffusion début 2019, la mini-série sera produite par la société d'Oprah Winfrey, Harpo Productions, Tribeca Production et Participant Media. Ava DuVernay portera également la casquette de productrice exécutive.

En 2016, Ava DuVernay avait réalisé "13th", un documentaire sur l'emprisonnement des noirs aux États-Unis, diffusé sur Netflix :