Michael C. Hall revient dans la bande-annonce inquiétante de "Safe" sur Netflix

L'acteur américain signe son grand retour avec la nouvelle série "Safe", coproduite par Netflix et Canal+, qui vient de dévoiler sa première bande-annonce. La série créée par Harlan Coben sera disponible sur la plate-forme de streaming dès le 10 mai prochain.

Dans cette bande-annonce angoissante, on découvre Michael C. Hall dans la peau de Tom, un père qui part à la recherche de sa fille Jenny, disparue dans des conditions mystérieuses après une soirée. Aidé par ses amis, Tom fera face à des secrets au sein d'une communauté apparemment sans histoires.

La nouvelle création d'Harlan Coben ("Ne le dis à personne") qui comptera huit épisodes, a fait la clôture de la première édition de CanneSeries en première mondiale, le 11 avril dernier.

Au casting, on retrouve la comédienne française Audrey Fleurot, connue pour ses rôles dans "Intouchables" et "Kaamelott".

Récemment, Michael C. Hall, plus connu pour avoir incarné le tueur en série Dexter, avait prêté ses traits à JFK dans la série "The Crown" sur Netflix.