Melissa Rauch de "The Big Bang Theory" a déjà trouvé sa nouvelle série

La jeune actrice, connue pour son rôle de Bernadette, scientifique au tempérament bien affirmé dans la comédie "The Big Bang Theory", Melissa Rauch changera de registre pour "Black Monday", attendue en janvier 2019 sur Showtime. La nouvelle série, co-réalisée par Seth Rogen, reviendra avec humour sur le krash boursier qui a ébranlé l'Amérique en 1987.

Si la fin de la série "The Big Bang Theory" est déjà prévue avec la douzième et ultime saison diffusée sur CBS, l'une de ces actrices a d'ores et déjà trouvé un nouveau projet. Selon les informations rapportées par les médias américains, Melissa Rauch, l'interprète de Bernadette, apparaîtra comme guest star dans la prochaine série de Showtime, "Black Monday". La nouvelle comédie fera ses débuts sur la chaîne américaine en janvier 2019.

Le krash boursier de l'Histoire

Ecrit par David Caspe, le créateur de "Happy Endings", et Jordan Cahan ("La Copine de mon meilleur ami"), "Black Monday" fera voyager les téléspectateurs au lundi 19 octobre 1987, aussi connu sous le nom de "Lundi noir", le jour où l'indice le plus bas du Dow Jones a été enregistré à la Bourse de New-York marquant ainsi le krash boursier le plus important de Wall Street. Un événement mondial dont les responsables sont restés jusqu'alors inconnus. La série suivra un groupe de marginaux qui a fini par casser le système financier le plus important au monde, une limousine Lamborghini et le plafond de verre.

Melissa Rauch incarnera Shira, l'épouse aimante de Keith, un trader de Wall Street, joué par Paul Sheer. Elle ne sera pas la seule guest stars à intégrer le casting de ce nouveau programme. Bruce Dern ("Big Love") et Horatio Sanz ("GLOW") incarneront respectivement Rod, un trader légendaire, et Wayne, un homme incontrôlable travaillant pour Maurice Monroe, joué par Don Cheadle. Ils seront également rejoint par d'autres célébrités du petit écran, à commencer par Julie Hagerty ("Airplane") qui entrera dans la peau de Jackie Georgina, une créatrice de mode à la tête d'un empire sur le denim. Vanessa Bell Calloway ("Shameless") sera quant à elle la mère de Dawn, joué par Regina Hall tandis que Tim Russ ("iCarly") interprétera le rôle de son père Walter, un professeur. Jason Michael Snow ("Book of Mormon") fera également partie du casting dans la peau de Mike, un acteur de Broadway.

Seth Rogen et Evan Goldberg réaliseront l'épisode pilote et seront producteurs exécutifs aux côtés des scénaristes. "Black Monday", composée d'une flopée d'acteurs et d'actrices tels que Yassir Lester ("Making History"), Michael James Scott ("Aladdin" à Broadway), Eugene Cordero ("Kong: Skull Island"), Casey Wilson ("Happy Endings"), ou encore Ken Marino ("Wet Hot American Summer"), est co-produite par Sony TV et Showtime.



AFP