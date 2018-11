Maya Rudolph et Natasha Lyonne vont créer de nouvelles séries pour Amazon Prime Video

Actrices reconnues du monde du petit écran, Maya Rudolph et Natasha Lyonne développeront de nouveaux projets pour la plateforme Amazon Prime Video. Si Maya Rudolph collabore déjà avec le géant de la distribution en ligne à travers la comédie dramatique "Forever" depuis septembre 2018, Natasha Lyonne est quant à elle l'une des têtes d'affiche de "Orange is the New Black", l'une des plus grosses séries du concurrent direct, Netflix.

Amazon s'est offert un duo bien particulier pour développer de nouvelles productions. Les actrices Maya Rudolph ("Saturday Night Live") et Natasha Lyonne ("Orange is the New Black") ont signé avec le géant de la distribution en ligne dans le but de créer de nouvelles séries, via leur société de production Animal Pictures.

"Maya et Natasha ont un talent avéré devant et derrière la caméra, et nous sommes tellement impatients d'exploiter leur potentiel créatif et de travailler avec ces femmes tellement drôles et incroyablement intelligentes", a déclaré Jennifer Salke, directrice d'Amazon Studios, dans un communiqué.

Ce n'est pas la première collaboration entre Maya Rudolph et Amazon Prime Video. L'actrice américaine tient l'un des rôles principaux dans la comédie dramatique "Forever", diffusée depuis septembre 2018 sur la plateforme de streaming. Elle y donne la réplique à Fred Armisen, le compagnon de Natasha Lyonne, et co-produit la série avec ce dernier. "J'ai eu une expérience incroyable en travaillant avec l'équipe d'Amazon Studios sur Forever, où ils nous ont donné une véritable liberté de créer", a confié Maya Rudolph. "Je suis ravie de prolonger cette relation et d'avoir l'opportunité de continuer à développer des nouvelles séries pour un public plus large avec Natasha", a-t-elle conclut.

Amazon signe une belle collaboration avec Natasha Lyonne alors que cette dernière est l'une des stars du concurrent Netflix. Depuis 2013, l'actrice tient l'un des rôles principaux dans la comédie dramatique "Orange is the New Black", qui a contribué au succès de la plateforme de streaming. Si le géant américain a annoncé l'arrêt de la série pour 2019, Natasha Lyonne ne compte pas arrêter sa collaboration avec le leader de la vidéo à la demande pour autant. Elle sera à l'affiche de la nouvelle série comique de Netflix, pour le moment baptisée "Russian Doll", qu'elle a co-créé avec Amy Poehler ("Parks and Recreation") et Leslye Headland.