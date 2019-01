Matthew Rhys remplace Robert Downey Jr. dans le remake de "Perry Mason" pour HBO

Connu pour son rôle dans "The Americans", l'ancienne série de FX, Matthew Rhys jouera le personnage de Perry Mason dans la prochaine mini-série de HBO, selon les médias américains. Le rôle avait été précédemment attribué à Robert Downey Jr. qui s'est finalement retiré.

La chaîne payante HBO avait lancé en 2016 un projet de mini-série sur l'avocat détective Perry Mason avec Rober Downey Jr. dans le rôle principal et Nic Pizzolatto ("True Detective") à l'écriture du scénario. Trois ans plus tard, le projet est toujours d'actualité, mais avec un nouvel acteur, Matthew Rhys, et de nouveaux scénaristes, Rolin Jones et Ron Fitzgerald ("Boardwalk Empire", "Friday Night Lights").

L'ancien héros de "The Americans" a donc été choisi pour incarner le détective privé Perry Mason à ses débuts lorsqu'il avait encore du mal à boucler ses fins de moi. L'histoire se déroulera en 1932 à Los Angeles, après la Grande Dépression. Lorsque l'affaire du siècle arrive sur son bureau, Perry Mason se lance dans une quête de la vérité sans faiblir. Une ténacité qui lui permettra peut être de se pardonner lui-même pour ses erreurs passées entre son mariage brisé et la guerre en France.

Personnage des romans policiers écrits par Erle Stanley Gardner, Perry Mason a débarqué à la télévision américaine dans une série télévisée de 1957 à 1966 sur CBS, pendant neuf saisons, avec Raymond Burr dans le rôle principal.

Si Robert Downey Jr. n'apparaîtra finalement pas devant l'écran, l'acteur tiendra le rôle de producteur exécutif aux côtés de Matthew Rhys, également producteur.

L'acteur est notamment connu pour son rôle de Philip dans la série "The Americans".