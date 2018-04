Mary Shelley sera au cœur de la saison 3 de "Genius"

"Genius" avait rendu hommage à Albert Einstein et Pablo Picasso. C'est désormais à une légende féminine de la littérature d'être la star de la série de National Geographic par l'intermédiaire de la célèbre Mary Shelley, auteure du roman fondateur "Frankenstein ou le Prométhée moderne" en 1818.

"Le 'Frankenstein' de Mary Shelley a laissé une trace indélébile et inspiré des générations dans le domaine de l'imaginaire", s'est réjouie Carolyn Bernstein, vice-présidente exécutive responsable des fictions de la chaîne. "L'acharnement à innover de Shelley et ses choix de vie peu conventionnels en dépit d'immenses obstacles sociétaux et culturels en font un récit tout autant inspirant".

L'auteure de "Frankenstein" succèdera à Albert Einstein et Pablo Picasso, respectivement incarnés par Geoffrey Rush et Antonio Banderas dans les saisons 1 et 2 de l'anthologie biographique.

"Genius : Picasso" doit débuter le 24 avril prochain sur la chaîne National Geographic.

Mary Shelley est déjà incarnée par Elle Fanning dans un film biographique d'Haifaa Al-Mansour attendu le 25 mai aux Etats-Unis.