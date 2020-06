Martin Freeman jouera le rôle d'un policier, dans une mini-série pour la BBC

Connu pour ses rôles du Dr Watson dans "Sherlock" ou de Bilbon Sacquet dans "Le Hobbit", l'acteur britannique a décroché le rôle principal de "The Responder", une nouvelle mini-série en développement dans les couloirs de la BBC, a annoncé le groupe britannique.

Dans "The Responder", Martin Freeman incarnera Chris, un agent de police travaillant de nuit accompagné d'une jeune recrue, Rachel. Chaque épisode racontera ce qu'il se passe lors de leurs prises de fonction la nuit. Alors que son mariage bat de l'aile, Chris doit continuer à maintenir l'ordre à Liverpool. Décrite comme "follement drôle et douloureusement tragique", la série met en lumière les difficultés de la profession de policier en Angleterre à travers un personnage plein de complexités.

"The Responder", produit par Dancing Ledge Producions à qui l'on doit "The New Pope", a été écrit par Tony Schumacher, un ancien officier de police qui a longtemps rêvé d'écrire pour la télévision. Il fut l'un des disciples du scénariste Jimmy McGovern ("Accused", "The Street") et a participé au projet de la BBC pour l'émergence de nouveaux scénaristes avec BBC Writers Room. Avec "The Responder", Tony Schumacher signe son premier scénario pour la télévision.

Le scénario de Tony Schumacher pour "The Responder" a résonné en moi immédiatement. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu lire ou voir

a déclaré Martin Freeman.

Pour le moment, le reste du casting n'a pas été dévoilé. La production n'a pas non plus évoqué de date de diffusion ni de réalisateur.

Bien connu pour avoir incarné le docteur Watson dans la série "Sherlock" aux côtés de Benedict Cumberbatch pour la BBC, Martin Freeman a dernièrement joué dans "To Provide All People" aux côtés de Michael Sheen et de Jonathan Pryce.