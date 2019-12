"Marriage Story", grand vainqueur de la cérémonie des Gotham Awards

Les Gotham Independent Film Awards, qui récompensent les meilleurs films indépendants de l’année, ont livré leur verdict ce lundi soir au Cipriani Wall Street de New York. Nommé à quatre reprises, "Marriage Story" a remporté quatre prix. Un carton plein.

"Marriage Story", disponible le 6 décembre prochain sur Netflix, continue de faire l’unanimité. Remarqué en septembre au Festival du film de Toronto, la comédie dramatique de Noah Baumbach ("Frances Ha") a été sacrée meilleur film aux Gotham Independent Film Awards et a obtenu le prix du public. Adam Driver, connu pour son rôle de Ben Solo dans la saga "Star Wars", a été élu meilleur acteur pour avoir joué Charlie, un metteur en scène qui se sépare de sa femme, Nicole, interprétée par Scarlett Johansson. Le long-métrage a également reçu le trophée du meilleur scénario.

Dans la catégorie meilleure actrice, c’est Awkwafina qui a été distinguée pour sa performance dans "L’Adieu" ("The Farewell"), réalisé par Lulu Wang. Au niveau des séries, "When They See Us", créée par Ava DuVernay, a été élue révélation de l’année. Elle bat notamment "Chernobyl", diffusée sur HBO.

Notons que les lauréats des Gotham Awards de ces dernières années ont souvent été nommés aux Oscars quelques mois plus tard. Ce fut notamment le cas pour "Call Me by Your Name", "Moonlight", "Spotlight", "Birdman", "Boyhood", "Inside Llewyn Davis", "Moonrise Kingdom", "Beasts of the Southern Wild" ou encore "The Tree of Life".