Marie-Anne Chazel pour "Deutsch-les-Landes" : "Ce qui m'a tenté c'est de jouer en français avec des acteurs qui me répondaient en allemand"

Elle fait partie du casting franco-allemand de la première série française d'Amazon Prime Video. Avec "Deutsch-les-Landes", en ligne le 30 novembre, le géant de la distribution en ligne a misé sur une production locale en tournant dans la région des Landes en France avec une distribution européenne. Marie-Anne Chazel y incarne le rôle de Martine, la mairesse de la ville fictive de Jiscalosse, qui va voir débarquer une myriade d'Allemands venus travailler pour le compte d'un entrepreneur. Une rencontre sous le signe de l'humour et de l'Europe.

Quel rôle jouez-vous dans "Deutsch-les-Landes" ?

Marie-Anne Chazel : "Je joue Martine, la mairesse d'un petit village des Landes qui s'appelle Jiscalosse. C'est une femme sympathique, dynamique, légèrement à côté de la plaque, très mauvaise gestionnaire mais un événement assez rigolo va chambouler tout cela. Dans son jardin va atterrir un chef d'entreprise allemand multimilliardaire par le plus grand des miracles et elle va le convaincre de s'installer dans sa ville. Il va alors débouler avec deux cents Allemands dans ce petit village des Landes. Ça va être le début d'une cohabitation plus ou moins facile."

À la lecture du scénario, qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter cette mairesse ?

Marie-Anne Chazel : "C'était justement le sujet, me dire qu'on allait parler des rapports franco-allemands, même si ça aurait pu être franco-italien ou franco-anglais. Jouer sur la comédie sans en faire quelque chose de dramatique ni trop historique, tout en posant des questions d'actualité très contemporaine. Ce qui m'a tenté aussi, c'est de jouer en français avec des acteurs qui me répondaient en allemand. Au début je n'y croyais pas du tout. Et puis force est de constater qu'on se comprend. On exprime des sentiments, des émotions, on fait rire et ça on le chope dans les intonations, dans les yeux... C'est très amusant."

Comment avez-vous vécu ce tournage avec des réalisateurs, des producteurs et des acteurs français et allemands ?

Marie-Anne Chazel : "C'est sans doute la partie la plus compliquée du projet. Changer de metteur en scène n'est pas du tout problématique. Ce n'est qu'une question de personnes et non de culture. J'ai découvert Denis [Dercourt, ndlr] que je connaissais comme metteur en scène. Il nous a beaucoup poussés à l'improvisation. Annette [Ernst, ndlr], je ne la connaissais pas du tout. Le rapport était forcément moins simple, en plus je ne parle pas un mot d'allemand et elle parle un français très approximatif. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on a sur les écrans."

Pensez-vous que les plateformes comme Amazon Prime Vidéo sont l'avenir du cinéma et des séries ?

Marie-Anne Chazel : "La narration des séries n'est pas du tout la même écriture. Dans les séries, on a beaucoup plus de temps pour développer les personnages puisqu'il y a de la durée. En même temps, on est dans un format spécial puisqu'on est dans du 25 minutes. Je n'en avais jamais fait et je me rends compte qu'à l'écriture, cela impose un cahier des charges qui fait que les scènes sont rapides. La découverte de cette nouvelle façon de fonctionner est extrêmement attirante et très addictive mais il y a quelques années, c'est le cinéma qui était comme ça. Je crois que c'est une question de nouveauté, une question de découverte, de sujets qu'on ne peut pas traiter au cinéma et qui sont passionnants, étonnants ou jamais vus. Il y aura toujours besoin que des auteurs puissent s'exprimer avec un cahier des charges moins serrés puisqu'en série c'est très contraignant pour les auteurs, les metteurs en scène et les acteurs aussi. Les séries géniales sont celles qui arrivent à transcender ces codes."

Quelle est votre série préférée du moment ?

Marie-Anne Chazel : "Je viens de terminer la série "Trust". La narration est incroyable puisque vous avez un événement historique, l'enlèvement du fils Getty, un gamin de 16 ans, par la mafia italienne pendant 5 mois dans des conditions atroces. L'histoire est tellement bouleversante sur les méfaits de l'argent. J'ai aussi adoré "Pinky Blinders", j'ai trouvé qu'il y avait une démarche narrative très intéressante et une esthétique incroyable."