"Maniac" : les première images d'Emma Stone et Jonah Hill dans la nouvelle série de Netflix

Le géant du streaming américain a réuni des acteurs de talent pour sa prochaine série de science-fiction, "Maniac", dont la bande-annonce vient d'être révélée. L'oscarisée Emma Stone donne la réplique à Jonah Hill, Justin Theroux et Sally Field dans cette nouvelle série qui sera disponible dès le 21 septembre sur la plateforme.

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série de science-fiction baptisée "Maniac", dans laquelle Emma Stone et Jonah Hill forment un duo psychédélique. Réalisée par Cary Joji Fukunaga ("True Detective") et créée par Patrick Somerville ("The Leftovers"), les premières images de la série du géant américain mettent en scène Emma Stone et Jonah Hill comme jamais auparavant. Netflix a mis en ligne la bande-annonce sur son compte Twitter :