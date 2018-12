Mahershala Ali prend la pose pour la saison 3 de "True Detective"

Afin de faire patienter le public jusqu'au 13 janvier prochain, HBO poursuit la promotion de sa série phare "True Detective". Après une première bande-annonce dévoilée en novembre dernier, le compte Twitter de la chaîne a dévoilé le poster de la troisième saison qui met en lumière sa nouvelle vedette, l'acteur oscarisé Mahershala Ali.

La première saison, portée par Matthew McConaughey et Woody Harrelson, avait été acclamée en 2014. Malgré une suite plus mitigée, qui rassemblait à l'été 2015, Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn et Taylor Kitsch, HBO a décidé d'accorder une troisième saison à "True Detective".

À un peu plus d'un mois de sa diffusion, la chaîne câblée continue sa promotion par le biais de sa nouvelle star, Mahershala Ali, acteur oscarisé en 2017 pour son second rôle dans "Moonlight", prenant la pose accompagné de cette phrase : "Le temps prend tout sauf la vérité".

Sur HBO, Mahershala Ali incarnera Wayne Hays, un détective de police du nord-ouest de l'Arkansas venu enquêter dans les Monts Ozarks où un crime troublant a eu lieu et dont le mystère a continué pendant des décennies. L'histoire se déroule sur trois périodes distinctes et suit Wayne Hays toujours hanté par cette affaire non résolue. Stephen Dorff et Carmen Ejogo l'accompagneront devant la caméra.

Encensée par la critique, la première saison avait rassemblé en moyenne 11,9 millions de téléspectateurs contre 11,3 millions pour la deuxième saison. La troisième sera programmée du 13 janvier au 3 mars sur HBO.