"Ma sorcière bien-aimée", le retour de la série culte ?

La sorcière tant aimée pourrait bien repointer le bout de son nez magique à la télévision américaine. ABC plancherait sur un épisode pilote de "Ma sorcière bien-aimée" avec les scénaristes de "Black-ish" pour en proposer une version moderne. Tout comme le remake en route de "Buffy contre les vampires" avec une héroïne noire, la nouvelle Samantha serait une mère célibataire afro-américaine.

Selon des informations confirmées par The Hollywood Reporter, la chaîne ABC a donné son accord pour la production d'un épisode pilote du remake de la série des années 1960. On retrouvera Kenya Barris, le créateur de la série "Black-ish", ainsi que Yamara Taylor, également scénariste et co-productrice de la même série sur ABC. Tous les deux seront aux commandes du scénario de la nouvelle version de "Ma sorcière bien-aimée".

Cette nouvelle intrigue suivra le quotidien de Samantha, une mère célibataire afro-américaine qui se marie à Darrin, un homme fainéant. Alors qu'ils découvrent leurs différences au fil du temps, Samantha réalise que bien que sorcière et donc un être magique, elle reste pourtant toujours moins puissante qu'un homme blanc dans les Etats-Unis d'aujourd'hui. Un thème souvent plébiscité par les téléspecteurs, en témoigne le succès des séries telles que "Atlanta" de Donald Glover ou encore le remake en projet de "Buffy contre les vampires" avec une actrice noire dans le rôle principal.

Plusieurs remakes

Il s'agira du troisième essai de remake de la série culte par Sony, qui en détient les droits. La chaîne CBS avait déjà tenté l'aventure en 2011, tout comme NBC en 2014, sans qu'aucun des deux projets n'aient été retenus. L'histoire de la sorcière avait pourtant été portée sur grand écran dans le film "Ma sorcière bien-aimée" réalisé par Nora Ephron en 2005, avec Nicole Kidman.

La série "Ma sorcière bien-aimée", créée par Sol Saks en 1964, était portée à l'écran par Elizabeth Montgomery dans le rôle principal de Samantha Stevens. La série avait remporté un vif succès jusqu'en 1972 sur ABC.