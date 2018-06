"Luther" : Idris Elba tease la saison 5

Luther is back! Coming soon to @BBCOne and @BBCiPlayer pic.twitter.com/D22UmSu2e7

Diffusée depuis 2010 sur la BBC One, la série policière britannique revient pour une cinquième saison, toujours écrite par Neil Cross. Le personnage de Luther sera de retour pour quatre épisodes, contre deux lors de la précédente saison, étonnamment accompagné de sa nemesis Ruth Wilson, incarnée par Alice Morgan. Un retour innatendu puisque la mort de ce personnage culte avait été suggérée lors de la saison 4.

La saison 5 de "Luther" est attendue avant la fin de l'année, soit trois ans après les précédents épisodes, dévoilés en décembre 2015.

En France, c'est Canal+ qui diffuse "Luther" depuis 2010. Idris Elba a remporté un Golden Globe en 2012 pour son interprétation. À 45 ans, l'acteur de "The Wire" est déjà créateur de deux séries : "In the Long Run" et "Turn Up Charlie".