Lucy Liu va développer une série d'anthologie sur des femmes

L'actrice entrera dans le rôle de productrice pour une série qui mettra des figures féminines fortes à l'honneur en revenant sur leur carrière et le manque de reconnaissance qu'elles subissaient à l'époque de leur activité. D'après la presse américaine, Lucy Liu réalisera également le premier épisode de cette série intitulée "Unsung Heroes" qui sera consacré à une actrice sino-américaine.

Elle ne sera pas l'actrice mais l'une des productrices d'une nouvelle série à la télévision américaine. L'actrice Lucy Liu a fait équipe avec les équipes de ABC Studios International pour développer une série d'anthologie centrée sur des personnages féminins importants, a dévoilé la presse américaine.

Intitulée "Unsung Heroes", la série s'intéressera à des femmes incroyables qui ont su surmonter des épreuves difficiles dans leur domaine de prédilection sans recevoir la reconnaissance escomptée bien que leurs expériences aient changé l'histoire. La première héroïne à inaugurer cette nouvelle série sera Anna May Wong, une actrice sino-américaine.

Lucy Liu interviendra en tant que productrice exécutive via sa société de production Moonvision Entertainment et réalisera même le premier épisode. Pour le moment, le nombre total d'épisodes n'a pas été communiqué ni la liste des femmes qui feront l'objet d'un portrait.

Malgré l'arrêt annoncé de la série "Elementary" sur CBS à l'issue de la septième et ultime saison, l'actrice américaine enchaîne les nouveaux projets. Récemment, Lucy Liu a été annoncée au casting de "Why Women Kill", la nouvelle série du créateur de "Desperate Housewives" Marc Cherry, attendue dans le courant 2019 sur CBS All Access, la plateforme de streaming de CBS. Elle vient également d'être l'une des têtes d'affiche de la comédie romantique "Petits coups montés" sur Netflix.