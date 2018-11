Lucasfilm dévoile la bande-annonce de sa série animée pour enfants,"Star Wars Galaxy of Adventures"

La nouvelle série animée "Star Wars Galaxy of Adventures" sortira sur la plateforme YouTube et le site Star Wars Kids dès ce vendredi 30 novembre. À travers six courts métrages à destination des enfants, la série retracera les anciens épisodes de la saga afin de toucher un nouveau public, plus jeune, en amont de la sortie de "Star Wars : Episode IX" en décembre 2019.

Si Jon Favreau prépare activement la prochaine série "The Mandalorian" pour la plateforme Disney+, les studios Lucasfilm se consacrent de leurs côtés à la sortie de "Star Wars Galaxy of Adventures". Cette nouvelle série de courts métrages animés, attendue sur la chaîne YouTube et sur le site de Star Wars Kids, vient de dévoiler sa toute première bande-annonce.

Destiné à un plus jeune public, "Star Wars Galaxy of Adventures" retracera les anciens épisodes de cette franchise mythique d'une manière plus légère et ludique. Les petits comme les grands pourront se plonger dans cet univers animé et retrouver la princesse Leia, Luke Skywalker ou encore Han Solo.

La série animée comportera six épisodes, qui seront tous disponibles dès ce vendredi, et permettra aux parents mordus de l'univers de George Lucas de familiariser leurs enfants à la saga d'une façon "amusante et éducative". À noter que d'autres épisodes verront le jour courant 2019 dans le but de "célébrer l'univers de 'Star Wars' tout au long de l'année" jusqu'à la sortie en décembre 2019 au cinéma de l'épisode IX.

Disney compte bien tirer profit d'une des franchises les plus prolifiques du cinéma. Outre "The Mandalorian" et "Star Wars Galaxy of Adventures", un autre spin-off autour du personnage de Cassian Andor est en développement. L'acteur Diego Luna reprendra le rôle qu'il tenait dans "Rogue One : A Star Wars Story" en 2016 dans un prequel dont le tournage devrait débuter en 2019.