Logan Lerman en discussions pour obtenir le rôle principal de "The Hunt"

Jordan Peele, le réalisateur de "Get Out", enchaîne les projets. En parallèle du remake télévisuel de "La Quatrième Dimension" et de son nouveau film "Us", le cinéaste travaille sur une autre série, "The Hunt", qui pourrait être incarnée par Logan Lerman, le héros du "Monde de Charlie".

Distribuée par Amazon et créée par David Weil, "The Hunt" est une fiction dramatique qui sera constituée de dix épisodes. Inspirée de faits réels, l'histoire suit un groupe de chasseurs de Nazis qui vit à New York City en 1977.

Selon le Hollywood Reporter, Logan Lerman jouera le premier rôle, Jonah Heidelbaum, qui, quand sa grand-mère est assassinée par un mystérieux intrus qui s'est introduit dans leur appartement, décide de traquer le coupable. Il se retrouvera mêlé à une organisation nommée The Hunt, un groupe d'individus dont le but est d'éradiquer les criminels de guerre nazis qui vivent aux Etats-Unis.

Si cette information se confirme, Logan Lerman fera son grand retour à la télévision pour la première fois depuis "Jack et Bobby" en 2005.