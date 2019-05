Lisa Kudrow pourrait revenir dans une série pour Amazon

L'actrice de "Friends" prépare son retour au petit écran dans "Good People", une série en chantier du côté d'Amazon, selon Variety. Cette comédie racontera le quotidien de trois femmes de générations différentes travaillant dans le même bureau à l'université.

L'interprète de Phoebe dans "Friends" reviendra-t-elle à la télévision ? D'après les médias américains, cette information est plus que probable puisque Lisa Kudrow serait en route pour jouer le rôle principal de la prochaine série comique commandée par Amazon. Intitulée "Good People", cette comédie créée par Lee Daniels et Whitney Cummings. Pour l'instant, seul l'épisode pilote a été commandé.

L'intrigue de "Good People" se déroulera au sein d'un bureau de médiateur à l'université, où trois générations de femmes travaillent ensemble. Lisa Kudrow y incarnera Lynn Steele, la médiatrice de l'université, une femme fatiguée tout en étant une force de la nature. Elle se retrouve ringardisée par la nouvelle génération malgré son ancienne gloire.

Il s'agit du premier rôle pour Lisa Kudrow dans une série depuis "Web Therapy", diffusé sur Showtime de 2011 à 2015. Depuis l'actrice a multiplié les rôles au petit et grand écran. A l'affiche actuellement de "Séduis-moi si tu peux!", elle a été vue dernièrement dans les séries "Grace and Frankie" et "Unbreakable Kimmy Schmidt" sur Netflix. Prochainement, elle prêtera sa voix à la comédie d'animation "Human Discoveries" prévue sur Facebook Watch avec Zac Efron et Anna Kendrick.

Lee Daniels, créateur de "Empire", réalisera l'épisode pilote de "Good People" qu'il a écrit avec Whitney Cummings ("2 Broke Girls").