Les séries TV de décembre : Le retour de "Mme Maisel, femme fabuleuse" et l'arrivée de "Nightflyers"

"The Marvelous Mrs. Maisel" présentera sa deuxième saison le 5 décembre sur Amazon Prime Video - © Courtesy of Amazon Studio

Entre la nouvelle série inspirée de George R. R. Martin "Nightflyers", la deuxième saison de la série primée "Mme Maisel, femme fabuleuse", la série française "Plan coeur", la comédie barrée "Champaign ILL" ou encore la série angoissante "You", voici cinq séries à ne pas manquer en ce mois de décembre.

Nightflyers Inspirée d'une nouvelle futuriste signée par le père de "Game of Thrones", George R. R. Martin, cette nouveauté dépeint un monde où la planète bleue est en danger. À bord du Nightflyer, la navette spatiale la plus sophistiquée de la galaxie, l'équipage va tout faire pour essayer de trouver une solution en suivant un mystérieux vaisseau extraterrestre qui semble pouvoir les aider. Mais très vite, les membres vont s'apercevoir que le danger les guette plus qu'ils ne le croient.

Le 2 décembre sur SyFy aux États-Unis, prochainement sur Netflix à travers le monde

The Marvelous Mrs. Maisel Pour cette deuxième saison, Miriam Midge Maisel ne compte pas garder sa langue dans sa poche. Bien décidée à conquérir le monde du stand-up New-Yorkais, Miriam embrasse son personnage de la fabuleuse Mme Maisel, son alter-ego humoristique. Pourtant sa passion a des conséquences directes sur son entourage et la pression se fait de plus en plus lourde.

Le 5 décembre sur Amazon Prime Video

You Croyant avoir été sauvée par un beau jeune homme, Guinevere va tomber dans les bras de Joe, le fameux libraire. Pourtant derrière cette rencontre fortuite se cache une véritable obsession du jeune homme envers la jeune femme. Cette relation ne va pas laisser Peach, la meilleure amie de Guinevere, de marbre puisqu'elle aussi partage une fascination pour cette dernière.

Le 26 décembre sur Netflix

Champaign ILL Après la mort de leur meilleur ami et célèbre rappeur, Alf et Ronnie doivent de dire adieu à leur train de vie luxueux et sont obligés de retourner dans leur ville natale de Champaign dans l'Illinois. Pour remonter la pente et récupérer ce qu'ils ont perdu, les deux amis devront laisser de côté leur penchant destructeur... Ce qui est loin d'être gagné !

Le 12 décembre sur YouTube Originals