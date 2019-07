Les séries "The New Pope" et "ZeroZeroZero" projetées à la Mostra de Venise 2019 ?

Jude Law et Andrea Riseborough fouleront-ils le tapis rouge de la 76e édition de la Mostra de Venise ? Selon le site spécialisé Deadline, les séries "The New Pope" et "ZeroZeroZero", portées par ces deux acteurs, pourraient réaliser leurs premières mondiales lors du festival italien avant leur diffusion à la télévision.

D'après les informations rapportées par Deadline ce mardi 23 juillet 2019, deux séries très attendues sur le petit écran devraient faire leurs débuts sur le Lido. "ZeroZeroZero" et "The New Pope", toutes les deux co-produites par Canal+ et Sky Italia, sont attendues à la Mostra de Venise 2019, a avancé le site spécialisé qui n'a pas eu de confirmation de la part du festival italien pour le moment.

Portée par Andrea Riseborough, Dane DeHaan et Gabryel Byrne, la série "ZeroZeroZero" pourrait présenter ses deux premiers épisodes, a précisé Deadline, alors que sa diffusion n'est pas attendue avant le début de l'année 2020. Créée par Stefano Sollima ("Gomorra"), la nouveauté s'est inspirée de l'oeuvre de Roberto Saviano, à qui l'on doit déjà la série et le film "Gomorra". La fiction s'intéressera au trafic international de cocaïne et à ses retombées politiques et économiques en suivant des cartels mexicains, la mafia italienne de la région de Calabre, appelée 'Ndrangheta, ou encore des hommes d'affaires corrompus.

Le tournage s'est déroulé en Europe, aux Etats-Unis, au Mexique et en Afrique et ce dans plusieurs langues différentes telles que l'Espagnol, l'Italien, le Français, le Wolof et l'Arabe en plus de l'Anglais. Le réalisateur de "Gomorra", Stefano Sollima fait partie des réalisateurs impliqués dans ce projet aux côtés de Pablo Trapero ("The Clan") et Janus Metz ("True Detective").

De retour à Venise

Jude Law devrait être de retour à la Mostra, trois ans après le lancement de "The Young Pope", avec la suite de la série intitulée "The New Pope", dont le tournage s'est d'ailleurs déroulé à Venise. L'acteur britannique donnera la réplique John Malkovich, Stefano Accorsi, Cécile De France, Javier Camara, Ludivine Sagnier, Sharon Stone et Marylin Manson, présents dans la distribution. Créée, écrite et réalisée par le cinéaste italien Paolo Sorrentino, la série "The New Pope" comportera huit épisodes. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée concernant la diffusion de cette co-production entre HBO, Sky et Canal+.

La Mostra de Venise, qui se tiendra du 28 août au 7 septembre prochains, doit dévoiler sa programmation complète ce jeudi 25 juillet. Les organisateurs ont déjà annoncé que "La Vérité" du Japonais Hirokazu Kore-eda avec Catherine Deneuve fera l'ouverture de cette 76e édition tandis que "The Burnt Orange Heresy" avec Mick Jagger clôturera le festival. Cette année, c'est la réalisatrice argentine Lucrecia Martel qui présidera le jury du festival de Venise.