Les producteurs de "Bodyguard" préparent une nouvelle mini-série pour la BBC

Composée de six épisodes, une mini-série sur fond de thriller racontera le procès d’une jeune et riche étudiante, accusée du meurtre de l’une de ses camarades plus modeste. La BBC et World Productions referont équipe après avoir collaboré avec succès sur la mini-série "Bodyguard", portée par Richard Madden ("Game of Thrones") en 2018.

La chaîne britannique a commandé la série, baptisée "Showtrial", produite par BBC One et World Productions, à qui l’on doit les séries "Bodyguard" et "Line of Duty". Écrite par Ben Richards ("Strike", "The Tunnel"), la mini-série examinera comment la richesse, la politique et les préjugés mettent à mal la justice. L’histoire se focalisera sur un procès qui tiendra toute la population en haleine, celui de Talitha Campbell, la fille arrogante d’un riche entrepreneur, arrêtée à la suite de la disparition d’une de ses camarades, Hannah Ellis, une étudiante assidue et fille d’une mère célibataire. La série adoptera deux points de vue, celui de la victime et celui de l’accusée, pour démêler le vrai du faux dans cette sombre histoire de meurtre.

"Le droit à un procès équitable et l’idée du doute raisonnable résident au cœur d’une société civilisée", a déclaré le scénariste Ben Richard dans un communiqué. "'Showtrial' racontera comment ils peuvent être déformés par d’autres facteurs, dans un monde où les concepts tels que la justice, le doute et la raison bénéficient d’une valeur moindre", a-t-il poursuivi. Si Richard Madden ("Game of Thrones") et Keeley Hawes ("Line of Duty") faisaient partie du casting de "Bodyguard", on ignore encore quels seront les acteurs et actrices qui composeront le casting de cette nouvelle mini-série. Six épisodes composeront cette première saison.