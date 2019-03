Les producteurs de "American Crime Story" développe une nouvelle mini-série

Après le succès de "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" qui s'est imposé lors de prestigieuses cérémonies de récompenses, les producteurs ont mis la main sur une autre histoire vraie. Publié en février dernier, le livre "Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland" offre un cocktail explosif entre enlèvement, meurtre et espionnage. La mini-série en développement sera diffusée sur la chaîne de télévision américaine FX.

FX a déjà trouvé sa future mini-série. La chaîne de télévision a acquis les droits du roman "Say Nothing : A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland". Derrière ce projet en développement, se cache la société de production Color Force, à qui l'on doit "American Crime Story" et "Pose".

Le roman revient sur l'histoire vraie du meurtre de Jean McConville, tuée par des membres de l'IRA provisoire, l'armée républicaine d'Irlande, en 1972. Accusée par ces derniers d'avoir fourni des informations aux Britanniques concernant les activités républicaines, cette mère de dix enfants et veuve fut enlevée à son domicile de Belfast et tuée après avoir été interrogée. Suite à sa mort, l'IRA a nié son implication dans ce sordide meurtre jusqu'en 1999 où l'organisation a donné des indications pour retrouver le corps, en vain. C'est seulement quatre ans plus tard, en 2003, que le corps de Jean McConville fut retrouvé sur la plage de Shelling Beach, en République d'Irlande. Ecrit par Patrick Radden Keefe, le livre est paru le 26 février dernier.

Brad Simpson et Nina Jacobson de chez Color Force tiendront le rôle de producteurs exécutifs aux côtés de l'auteur du livre. Pour le moment, la production recherche activement un ou une scénariste pour adapter ce projet au petit écran.

"Nous sommes toujours à la recherche d'un livre captivant et lorsque nous avons commencé à lire le livre de Patrick, nous n'avons pas pu le lâcher, ont déclaré conjointement Brad Simpson et Nina Jacobson à The Hollywood Reporter. Nous sommes réellement ravis qu'il [ndlr : l'auteur] collabore avec nous pour raconter cette histoire sur FX".

Habitués à s'attaquer à des histoires vraies, Brad Simpson et Nina Jacobson ont produit les deux saisons de "American Crime Story", dont la dernière consacrée au meurtre de Gianni Versace, "The Assassination of Gianni Versace" a rencontré un véritable succès. Prochainement, ces derniers co-produiront une autre adaptation, celle des comics "Y, le dernier homme" ("Y : The Last Man"), toujours pour FX.