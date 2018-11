"Les Nouvelles Aventures de Sabrina" : les sorcières célèbrent la magie de Noël dans un épisode spécial

La production de la série "Les Nouvelles Aventures de Sabrina" a annoncé la diffusion d'un épisode spécial pour les fêtes de fin d'année. Intitulé "A Midwinter's Tale", l'épisode sera diffusé sur Netflix le 14 décembre prochain et se déroulera lors de la nuit la plus longue de l'année, le solstice d'hiver.

Qui a dit que les sorcières n'aimaient pas Noël ? La nouvelle série de Netflix, "Les Nouvelles Aventures de Sabrina", se met à l'heure d'hiver avec un épisode spécial autour de la magie de Noël prévu pour le 14 décembre prochain, a annoncé la production avec une publication sur Instagram.

Intitulé "A Midwinter's Tale", l'épisode se déroulera lors des célébrations du solstice d'hiver. Pendant la nuit la plus longue de l'année, les familles se rassemblent autour d'un feu en chantant des chants païens et en racontant des histoires de fantômes. L'occasion de retrouver des invités, qu'ils soient les bienvenus ou non.

Le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa et Donna Thorland ont co-écrit cet épisode pour les fêtes de fin d'année, réalisé par Jeff Woolnough. L'ensemble du casting sera dans cet épisode.

La série "Les Nouvelles Aventures de Sabrina" a été lancée le 26 octobre dernier sur la plateforme de vidéo à la demande, Netflix. Le géant du streaming a commandé deux saisons de vingt épisodes pour cette nouvelle adaptation du comic du même nom.