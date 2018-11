Née de l’union d’un sorcier et d’une mortelle, Sabrina Spellmann est une jeune femme " hybride ", à cheval entre deux mondes à l’instar d’un autre sorcier célèbre. Orpheline, elle est élevée par ses deux tantes Hilda et Zelda et suit une scolarité normale entourée de quelques amis et d’un petit copain, Harvey. Mais à l’âge de 16 ans, son existence bascule, elle apprend qu’elle va devoir suivre un rituel sorcier et prêter allégeance à Satan en signant " Le Livre de la Bête ". Sabrina est totalement tiraillée entre sa vie de mortelle et cette nouvelle vie qui s’offre à elle, dans une université de sorcellerie où elle pourra suivre des cours de sortilèges. La jeune femme va finalement refuser de signer le livre et subir toutes les conséquences que cela impute.

"Les Nouvelles Aventures de Sabrina" : la sorcière des temps modernes - © Diyah Pera/Netflix - Diyah Pera/Netflix

La série mise en ligne fin octobre 2018 est inspirée d’une série de comics publiée chez Archie Comics. Après des adaptations animées et télévisées plus ou moins réussies (on retient surtout celle avec Melissa Har), la tâche n’était pas évidente. Pourtant, Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) parvient à se démarquer en modernisant le propos et en amenant sa réalisation dans les préoccupations adolescentes de notre temps tout en surfant sur la figure très en vogue de la sorcière. Avec une production impeccable et une psychologie des personnages relifitée (même si certains paraissent très naïfs par moment et que Salem a perdu de l’importance), Les Nouvelles Aventures de Sabrina réussit le tournant contemporain. Sont développées dans la série des problématiques plus poussées comme celles du choix et du consentement, de la liberté finalement d’appartenir ou non à une communauté. Le destin de Sabrina, figure mi-humaine mi-sorcière a été discuté avant même qu’elle soit en âge de décider et chacun a son avis sur la question. C’est pourtant elle qui finit par trancher, comme pour signifier qu’elle était la seule capitaine à bord de son avenir. Contrairement à l’adaptation avec Melissa Hart, la série est plus réfléchie, plus sombre et remet en cause cet être suprême qui régit la vie des sorciers en la figure de Satan.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina (2018) de Roberto Aguirre-Sacasa est à voir sur Netflix.