"Les Figures de l'ombre", "The Hot Zone"... Les nouvelles séries de National Geographic

La chaîne américaine National Geographic prend un nouveau virage en multipliant la diffusion de fictions et proposera prochainement à ses téléspectateurs quatre nouvelles séries : "The Hot Spot", "Ten Borders", "The White House Detail" et "Les Figures de l'ombre".

Diffusée dans 172 pays, la chaîne américaine National Geographic diffusera "The Hot Zone" produite par Ridley Scott et la Fox. Inspiré du best-seller de Richard Preston, la série racontera l'histoire du virus Ebola dans les années 1989. L'histoire suivra une vétérinaire de l'armée américaine qui tentera de freiner l'épidémie après que ce virus mortel s'est déclaré chez des chimpanzés dans un laboratoire de la banlieue de Washington.

National Geographic s'attaquera également à l'adaptation en série télévisée du film de 2016 "Les figures de l'ombre". La version télévisée racontera l'histoire de "celles et ceux dont les contributions à la science, aux technologies et au progrès ont été passées sous silence." Portée sur grand écran par Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monáe, le film, nommé aux Oscars, revenait sur l'histoire vraie de trois scientifiques afro-américaines dont le travail capital lors de la conquête spatiale avait été gardé dans l'ombre au profit de leurs collègues masculins.

La chaîne américaine entrera également dans les coulisses des services secrets américains en charge de la protection du président et de sa famille avec "The White House Detail". Inspirée du best-seller "Five Presidents" de Clint Hill et Lisa McCubbin, la série s'intéressera à la vie personnelle et professionnelle de ces agents anonymes depuis la présidence de JFK en 1960. Clint Hill, l'un des plus célèbres agents des services secrets, a servi sous les ordres de cinq présidents des Etats-Unis et n'a pas hésité à se précipiter à l'arrière de la limousine lors de l'assassinat de JFK.

National Geographic prépare également une mini-série composée de six épisodes. Intitulée "Ten Borders", la série suivra cinq personnes unit par le même but : rejoindre la Suède afin de quitter l'enfer de la guerre en Syrie.

La chaîne américaine, habituée aux documentaires, s'est depuis peu tournée vers la fiction avec le docufiction "Mars" (de retour à l'automne pour une deuxième saison) et sa première série originale "Genius" sur Albert Einstein. La série qui revenait sur la vie du célèbre physicien a récolté dix nominations aux Emmy Awards, une nomination aux Golden Globe et une aux Screen Actors Guild en 2017. La saison 2, dédiée à l'artiste Pablo Picasso incarné par Antonio Banderas, vient de débuter. Une troisième saison a déjà été commandée et reviendra sur la vie mouvementée de la romancière Mary Shelley.