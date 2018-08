Les cinq nouvelles séries à découvrir en septembre

"Maniac", de Cary Joji Fukunaga, signe les retrouvailles entre Emma Stone et Jonah Hill, plus de dix ans après "SuperGrave". - © Courtesy of Netflix

La fin des vacances arrive et bientôt les séries feront également leur rentrée avec, parmi elles, de petites nouvelles. Entre une série avec Jonah Hill et Emma Stone, la prochaine comédie d'Amazon Prime Video, Sean Penn à la tête d'une série de science-fiction, le reboot de "Magnum" et la prochaine dramédie de ABC, voici cinq nouveautés à découvrir à la rentrée.

Maniac Avec Emma Stone et Jonah Hill, le géant du streaming s'est entouré des acteurs bankable de Hollywood pour son show TV de science-fiction. Réalisée par Cary Joji Fukunaga, la série psychédélique suit des essais pharmaceutiques sur plusieurs personnes atteintes de différents troubles mentaux. Parmi eux, Annie Landsberg et Owen Milgrim sont prêt à tout pour combattre leurs démons grâce à ces pilules miracles mais l'expérience va mal tourner. Cette première saison comportera dix épisodes. Disponible le 21 septembre sur Netflix.

Forever Amazon Prime Video signe une comédie noire originale et perspicace sur l'envers du décor du mariage, des relations amoureuses et de l'engagement en général. Avec les scénaristes Alan Yang ("Master of None", "Parks and Recreation") et Matt Hubbard ("30 Rock", "Parks and Recreation"), "Forever" raconte la vie paisible mais ennuyeuse de June, jouée par Maya Rudolph, et Oscar, interprété par Fred Armisen. Pour changer de leur quotidien morose dans la banlieue californienne, June propose un voyage au ski qui va bouleverser leurs petites habitudes forgées depuis douze années. Cette première saison comportera huit épisodes. Disponible dès le 14 septembre sur Amazon Prime Video

The First La maison-mère de "The Handmaid's Tale" se lance dans une série futuriste. Sean Penn sera aux commandes de cette nouvelle expédition qui se déroulera dans un futur proche alors que la conquête de la planète Mars est lancée. L'acteur y incarnera Tom Hagerty, un astronaute qui fera partie de la première équipe à s'envoler vers la planète rouge. Cette série, entre science-fiction et drame, explorera les relations des proches restés sur la Terre et des astronautes en route pour une odyssée historique. C'est Beau Willimon, le créateur de "House of Cards", qui signe cette nouvelle série originale, entouré d'acteurs et d'actrices tels que Natasha McElhone ("Californication"), James Ransone ("The Wire") et Lusagay Hamilton ("House of Cards"). Disponible dès le 14 septembre sur Hulu

Magnum Le détective privé le plus culte de la télévision américaine revient sur CBS dans une version visiblement plus moderne que celle de 1980. Jay Hernandez reprend le rôle culte de Thomas Magnum sans sa moustache mythique. Il succède à Tom Selleck, dont une éventuelle apparition n'a pas été totalement écartée. Après avoir servi en Afghanistan, Magnum va se reconvertir dans des affaires privées avec l'aide d'une équipe de choc, Juliet Higgins (Perdita Weeks), Theodore 'TC' Calvin (Stephen Hill) et Orville 'Rick' Wright (Zachary Knighton). Disponible dès le 24 septembre sur CBS