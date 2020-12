Les "Aliens" de Ridley Scott vont envahir le petit écran

Ils ont horrifié des générations de cinéphiles. Les Aliens, affreuses stars de la franchise cinématographique du même nom, vont avoir droit à une série TV.

Les studios Disney, qui détiennent les droits de la franchise après le rachat de la Fox, l’ont annoncé la semaine dernière. La série sera pilotée par Noah Hawley, auteur de la série Fargo, et se déroulera cette fois sur Terre, et plus dans le silence de l’espace. Le réalisateur est également annoncé aux commandes du prochain Star Trek, en cours d’élaboration.

Ridley Scott, réalisateur du tout premier film avec Sigourney Weaver (1979) et père spirituel de la franchise pourrait devenir le producteur exécutif de la série. La Fox s’est associé avec la chaîne Hulu pour en concrétisation ce vieux projet mis au placard durant des années. En plus du petit écran, les Aliens devraient aussi revenir au cinéma, Scott ayant annoncé travailler sur un prochain film.