Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese réunis dans la série télévisée "The Devil in the White City"

La plateforme Hulu adaptera le livre best-seller d'Erik Larson, "The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America" (en français "Le Diable dans la ville blanche"), publié en 2003.

Ce devait être un film, ce sera finalement une série. Hulu et Paramount Television vont s'associer pour développer le thriller d'Eric Larkson pour le petit écran, a-t-on appris ce lundi à l'occasion d'une tournée presse de la Television Critics Association.

"The Devil in the White City" raconte l'histoire de deux hommes, un architecte (Daniel H. Burnham) et un tueur en série (Henry H. Holmes), dont les destins se lient lors de l'exposition universelle de 1893 à Chicago.

Depuis 2003 et sa sortie aux Etats-Unis, plusieurs studios ont voulu développer ce projet. Warner Bros a tenté de lancer une adaptation en 2004 puis en 2007 avant d'échouer à cause de défis budgétaires. Tom Cruise aurait dû en être le héros, puis Kathryn Bigelow fut envisagée pour réaliser et produire la fiction. En 2010, Leonardo Di Caprio, fasciné par le sujet, racheta les droits du livre. Il voulait tout d'abord faire un film où il aurait incarné le rôle de Holmes et que Martin Scorsese aurait réalisé. Les deux stars américaines devraient finalement être que producteurs de cette série d'ores et déjà très attendue.