Le tournage de la série "Vernon Subutex" vient de commencer

La nouvelle création originale de Canal +, "Vernon Subutex", vient de commencer son tournage qui s'achèvera le 23 juin 2018 et se déroulera entre Paris, Barcelone et Cannes. Romain Duris incarne le personnage principal.

Silence, ça tourne. La prochaine création originale de Canal +, "Vernon Subutex", vient de débuter son tournage et se déroulera entre Paris, Cannes et Barcelone, du 19 mars au 23 juin 2018, selon un communiqué de la chaîne. La nouvelle série, inspirée de la trilogie éponyme de Virginie Despentes, comptera neuf épisodes de 30 minutes et verra l'acteur Romain Duris dans la peau du héros.

Réalisé par Cathy Verney, scénariste pour la série "Fais pas ci, fais pas ça", et co-écrite par Benjamin Dupas ("Dix pour cent"), la série raconte l'histoire de Vernon Subutex, un disquaire au chômage qui se fait expulser de son appartement. Après avoir contacté un ancien ami qui meurt subitement d'une overdose en lui laissant trois mystérieuses cassettes vidéo, Vernon Subutex devient l'homme le plus recherché de Paris.

Romain Duris, bien connu pour son rôle au cinéma dans "L'auberge espagnole", est rejoint par Céline Sallette, qu'on a pu voir dans "Nos années folles" en 2017, dans le rôle de La Hyène. Un rôle principal qui marque une première fois à la télévision pour Romain Duris, plus habitué au plateau de cinéma.

Parue entre janvier 2015 à mai 2017, la trilogie "Vernon Subutex" s'est vendue à plus de 500.000 exemplaires.

La version de Canal+ marquera la troisième adaptation d'une oeuvre de Virginie Despentes, après "Les Jolies choses", film de 2001 avec Marion Cotillard, Stomy Bugsy et Patrick Bruel, et "Tel père, telle fille", en 2007, déclinaison de "Teen Spirit" avec Vincent Elbaz.