Le tournage de la saison 2 de "The Witcher" a commencé au Royaume-Uni

La saison 2 de la série à succès "The Witcher", avec Henry Cavill, vient de débuter, est en cours de tournage. Il a lieu "ce mois-ci au Royaume-Uni", selon un communiqué. Lancée en décembre 2019, la série a connu un véritable succès. Henry Cavill remettra le costume du "Sorceleur", pour cette deuxième saison qui avait déjà été annoncée avant même la sortie de la première. Huit épisodes composeront cette nouvelle salve, prévue pour 2021.

Henry Cavill ("Man of Steel") reviendra dans la peau de Geralt de Riv, le personnage principal de la série. L’acteur britannique retrouvera Anya Chalotra, qui incarnait déjà la magicienne Yennefer. Freya Allan et Joey Batey seront également de retour avec leurs personnages respectifs, Ciri et Jaskier. Cette saison verra en outre l’arrivée de nouveaux personnages, incarnés par Yasen Atour ("Young Wallander"), Agnes Bjorn ("Monster"), Paul Bullion ("Peaky Blinders"), Thue Ersted Rasmussen ("Fast and Furious 9"), Aisha Fabienne Ross ("The Danish Girl"), Kristofer Hivju ("Game of Thrones") et Mecia Simson. Ils interpréteront respectivement les personnages de Coen, Vereena, Lambert, Eskel, Lydia, Nivellen et Francesca, précise le communiqué.

La barre est très haut

"La réaction positive du public au casting de la première saison a placé la barre très haut quant aux choix des talents de la saison 2. Sophie Holland et son équipe de casting ont une fois de plus trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs accomplis, nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir ces nouvelles histoires prendre vie", a déclaré Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de "The Witcher". C’est Stephen Surjik ("Umbrella Academy") qui a été choisi pour réaliser les deux premiers épisodes de la prochaine saison, tandis que Sarah O’Gorman ("Cursed") s’occupera des épisodes 3 et 4, Ed Bazalgette ("The Last Kingdom") signera les épisodes 5 et 8 et enfin Geeta V. Patel ("Meet The Patels") s’occupera des épisodes 6 et 7.

À l’origine de la série, l’histoire de Geralt de Riv est le fruit du travail de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski qui a écrit la saga littéraire de fantasy "Le Sorceleur". L’intrigue raconte le combat d’un chasseur de monstres et de créatures magiques craint par la population. Dans un monde où le bien et le mal s’entremêlent de façon indistincte, Geralt de Riv parcourt le Continent et tente de survivre entre les humains, les sorciers et les créatures mystiques. Bien avant la série, le jeu vidéo "The Witcher" – surtout le troisième opus de la série, paru en 2015 – a énormément contribué à la renommée mondiale de cet univers. Réalisé par l’entreprise de développement et d’édition polonaise CD Projekt Red, qui s’apprête à sortir en septembre le jeu "Cyberpunk", il fait encore aujourd’hui figure de modèle dans le domaine du RPG (role playing game).