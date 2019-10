Le spin-off de "Pretty Little Liars" annulé après seulement une saison

La chaîne de télévision américaine Freeform a décidé de ne pas renouveler "The Perfectionists" pour une saison deux après la diffusion de dix épisodes entre mars et mai 2019.

Freeform dit adieu à "Pretty Little Liars". Son spin-off, intitulé "The Perfectionists" et développé par I. Marlene King, n'aura finalement eu le droit qu'à une seule saison, indique le Hollywood Reporter. La chaîne avait commandé la série en mai 2018, près d'un an après la fin du show original qui comptait sept saisons.

Basée librement sur la série littéraire "The Perfectionists" écrite par Sara Shepard, la fiction tournait autour des personnages joués par Sasha Pieterse et Janel Parrish dans "Pretty Little Liars", à savoir, Alison DiLaurentis et Mona Vanderwaal. Désormais adultes et travaillant à l'université, elles ont déménagé à Beacon Heights, dans l'Oregon. Une ville qui semble parfaite jusqu'au moment où un meurtre est commis.

Sofia Carson, Sydney Park, Eli Brown, Graeme Thomas King, Kelly Rutherford and Hayley Erin complétaient la distribution. Durant sa diffusion, au printemps 2019, "The Perfectionists" n'a jamais trouvé son audience, avec moins de 600 000 téléspectateurs en moyenne (contre deux millions pour "Pretty Little Liars").