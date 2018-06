Le spin-off de "Bad Boys" avec Jessica Alba et Gabrielle Union va voir le jour

Alors que NBC n'avait pas souhaité poursuivre le pilote de "L.A.'s Finest", le spin-off du film "Bad Boys" sera finalement disponible sur Spectrum en 2019 et comptera treize épisodes. Gabrielle Union reprendra son rôle de Syd Burnett aux côtés de Jessica Alba.

Jessica Alba et Gabrielle Union formeront un duo de choc sur la chaine Spectrum. Spin-off du film "Bad Boys" de Michael Bay, la série "L.A.'s Finest" a été développée par NBC mais la chaîne américaine n'avait pas retenu le pilote pour sa rentrée 2018. C'est finalement Charter Communications qui a décidé de reprendre le projet pour le développer sur la plateforme Spectrum. L'actrice américaine Gabrielle Union a elle-même annoncé la bonne nouvelle en publiant un message sur son compte Instagram avec, en prime, le tout premier visuel de la série intitulée "L.A.'s Finest".

Quinze ans plus tard, Gabrielle Union reprend le rôle de Syd Burnett, la soeur de Marcus incarné à l'époque par Martin Lawrence. Toujours agent de la DEA, elle quittera Miami pour Los Angeles où elle fera équipe avec Nancy McKenna (Jessica Alba), une mère de famille débordée et un tantinet envieuse de la liberté de sa coéquipière. L'acteur Ryan McPartlin ("Chuck", "Devious Maids") sera également au casting et incarnera le rôle du Dr. Patrick McKenna, le mari de Nancy. Jerry Bruckheimer sera producteur exécutif aux côtés des deux actrices principales.

Du côté du scénario, on retrouvera Brandon Margolis et Brandon Sonniers ("Blacklist") qui tiendront également les rôles de showrunners avec Pam Veasy pour Sony Pictures TV production : "Charter croit fermement au projet et nous ne pouvons pas être plus enthousiastes. Nous avons su immédiatement que cette plateforme innovante sera la maison parfaite pour +L.A.'s Finest+", a déclaré Jeff Frost, président de Sony Pictures Television. A ce jour, la plateforme Spectrum compte environ 16.4 millions d'abonnés.

La franchise pourrait également retrouver un nouveau souffle avec le troisième volet de "Bad Boys" dont le projet ne serait pas complètement enterré. Sony serait en négociations avec deux Belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah, pour continuer les aventures des deux agents de la police de Miami.